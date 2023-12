Energie rinnovabili | 3 | 1 gigawatt nei primi 9 mesi del 2023 Ma non basta

In realtà ci sono troppi vincoli che limitano un'adozione capillare dellee sino a quando non saranno davvero diffuse a tutti i livelli si dovrà fare ancora affidamento alle ...Per un imprenditore che fa una richiesta ci sono tempi che vanno da uno a tre anni, per lele conferenze di servizi sono a quattro anni, è un problema che va risolto. Bisogna fare ...Aumento delle energie rinnovabili Le energie rinnovabili stanno guadagnando terreno in tutto il mondo. In Portogallo, ad esempio, si è registrato un record impressionante: per più di sei giorni ...AVIANO - Si è svolto anche quest'anno il tradizionale incontro per esporre i risultati commerciali del Gruppo Domovip Europa di Aviano, con un bilancio che si conferma ...