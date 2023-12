Emozionante sorpresa a New York | la Natività di Gesù si mostra a tutti Video

(Di martedì 26 dicembre 2023) Nel cuore della Grande Mela, tra lo scintillio delle insegne edonistiche della megalopoli che mai dorme, ha preso forma un tipo di luci molto diverse dal solito. Per la prima volta, tre iconiche “Giving Machines” rosse sono state svelate a Times Square a Newper dare il via all’iniziativa globale Light the World 2023. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

'L'esperienza qui è stata sicuramente, qualcosa di diverso dal solito , quindi bellissimo', ha spiegato il ragazzo nella clip ...talent show di Canale 5 perché arrivato in finale a...Tra questi ci sarà spazio per l'Un bellissimo niente, ennesimo tributo che il ... Nonostante proprio ieri (per chi lo conosce non troppo a) abbia spezzato una lancia a favore dei ...La finale di Ballando con le Stelle è stata davvero scoppiettante. In pista, i sette finalisti hanno dato il meglio di sé: si sono emozionati, hanno pianto, riso e ballato a ...Una magica sorpresa di Natale in un campo della Capitale. In una serata dicembre, la Roma si è donata ai suoi piccoli tifosi.