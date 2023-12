Embedded insurance | cosa significa?

...offer digital &risk programmes. Our Strategic Partner Syndicates business supports new Lloyd's entrants from initial concept to full managing agency services. Contacts NormanMax...MILANO - L'avanzata delle tecnologie nel settore servizi affina e spinge sempre più l', quelle coperture assicurative incorporate che il cliente acquista in unica transazione con i servizi stessi. Una polizza collisione in caso di noleggio dell'auto, il rimborso di ...IBS Intelligence (IBSi) is the world’s only pure-play Financial Technology focused research, advisory, and fintech news analysis firm, with a 30-year track record and clients globally. We take pride ...In the dynamic realm of finance, the emergence of Embedded Finance is reshaping the landscape for non-financial institutions (NFIs), presenting a transformative solution to the challenges they face in ...