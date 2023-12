Eliogabalo | l' imperatore romano transessuale | l' ultima follia progressista

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Finora era Livia Drusilla ad effigiarsi del titolo di imperatrice di Roma, consorte di Ottaviano Augusto. Ma adesso, per volontà della perfida Albione, la scalzerà un'icona Lgbt nota come(Dio della montagna) e che di nomi al maschile ne aveva assai: Marco Aurelio Antonino Augusto. Il suo regno – durato quattro anni, dal 218 al 222 – gli servì per passare alla storia con una particolarità. Pretendeva di essere definito moglie, amante e regina per alcuni dei suoi legami maschili. E ora diventerà imperatrice per volontà del North Hertfordshire Museum. Il museo britannico si è soffermato sul racconto dello storicoCassio Dione, che narra anche della volontà dell'-imperatrice di offrire addirittura la metà dell'Impero al medico che lo avesse dotato di organi genitali femminili. C'è anche un altro pezzo della ...