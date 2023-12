Edoardo è il primo nato a Udine nel giorno di Natale

I Golf isti del DP World Tour si sono dati appuntamento in terra iberica per dar vita al l’Open di Spagna (montepremi 3,250 milioni di dollari). ... (oasport)

Edoardo Vianello è legato alla moglie Frida Ismolli , arrivata dopo le nozze con Wilma Goich (che l’ha reso padre per la prima volta di Susanna, ... (metropolitanmagazine)

La presenza del verde e dell'acqua riduce l'impatto del caldo", diceZanchini, direttore dell'Ufficio clima del Comune di Roma. Il 23 gennaio 2024, Roma presenterà il suopiano di ...Ilspettacolo del nuovo anno all'Off/Off Theatre di via Giulia a Roma vedrà il ritorno di Duccio Camerini, affiancato da un giovane attore,Sani, da mercoledì 3 a domenica 7 gennaio ...Appuntamento all'Off/Off Theatre da mercoledì 3 a domenica 7 gennaio 2024. Il primo spettacolo del nuovo anno all’Off/Off Theatre di via Giulia a Roma vedrà il ritorno di Duccio Camerini, affiancato d ...Primi giorni di lavoro a Tortona per Walter De Raffaele, nuovo allenatore della prima squadra che ha diretto ieri il primo allenamento ed è stato ...