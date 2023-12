È morto Kamar de los Reyes | attore di Call of Duty e Una Vita da Vivere

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 dicembre 2023)de losconosciuto per i suoi ruoli nella soap opera “Unada” e nei videogiochi della serie “of“, èall’età di 56 anni dopo una breve battaglia contro il cancro. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo dell’intrattenimento.e UnadaDe losè particolarmente ricordato per il suo ruolo nella soap opera “Unada“, dove interpretava Antonio Vega, un personaggio complesso che ha attraversato un’evoluzione notevole. Inizialmente presentato come ex membro di una banda e ingiustamente incarcerato per omicidio, Antonio Vega diventa in seguito ...