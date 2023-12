È arrivato il nuovo centravanti da 100 milioni?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 26 dicembre 2023) Nel mondo iperconnesso di oggi pensiamo di avere tutto il controllo. Soprattutto se parliamo di calcio ci piace credere che – tra partite viste, social, YouTube, Football Manager – siamo arrivati a conoscere alla perfezione tutto e tutti. E magari per qualcuno di voi sarà così, magari qualcuno di voi conosce Viktor Gyökeres come un fratello, l’ha seguito mentre era ancora in Svezia, al Brommapojkarna, uno dei migliori settori giovanili del paese. O forse l’ha segnato sul suo taccuino mentale mentre faceva panchine su panchine col Brighton o giocava poco o niente al St. Pauli o allo Swansea. O, forse, più probabilmente, come me, sapete poco e niente su di lui. Magari anche voi, come me, vi siete imbattuti in qualche suo gol nelle ultime settimane come se fosse unfilm in uscita. Se così fosse, sarete stupiti quanto me di sapere che, se il mercato farà la sua ...