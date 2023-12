Dybala | ecco la svolta e la Roma sorride | la sua situazione verso la Juve

Ed è stato sicuramente un allenamento positivo , non solo per intensità e dedizione del gruppo, ma anche per il ritorno in campo di Paulo. L'attaccante argentino si era fermato nella gara ...Nessun paragone con Del Piero o: lui è Kenan Yildiz ed è diverso dagli altri , possiede ..., adesso lui deve ritornare quello lì, iniziando a segnare con continuità, altrimenti le ...Ed è stato sicuramente un allenamento positivo, non solo per intensità e dedizione del gruppo, ma anche per il ritorno in campo di Paulo Dybala. L'attaccante argentino si era fermato nella gara contro ...Stando a quanto afferma Sky Sport, Dybala aumenterà i carichi di lavoro per provare ad essere a disposizione in vista della gara con la Juventus. Qualora dovesse farcela, ...