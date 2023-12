Dumfries lavora sul campo | Genoa-Inter possibile? Le ultime – SM

(Di martedì 26 dicembre 2023), infortunatosi contro il Napoli, inizia a intravedere il ritorno in. L’olandese infatti hato sulma la decisione di Inzaghi arriverà solo tra qualche giorno. Lautaro Martinez e Dimarco hanno svolto solo lavoro in palestra: per il ritorno inse ne parlerà con l’anno nuovo. Di seguito quanto riportato da sportmediaset.it SENSAZIONI POSITIVE – Denzelsi avvicina sempre di più al ritorno indopo il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato durante la sfida con il Napoli. L’olandese oggi è tornato are sule dunque aumentano le sensazioni positive in vista della sfida con ildi venerdì 29 dicembre, in programma al Ferraris alle ore ...

Commenta per primo Natale ha portato buone notizie all' Inter : il rientro di Denzelè ormai vicino, punta il Genoa . L'esterno olandese sta recuperando dal risentimento ... l'ex PSVa ...L'Interper regalare il prima possibile a Simone Inzaghi un nuovo rinforzo di fascia, da poter piazzare sulla destra come alternativa a, ora che Cuadrado sarà costretto ad almeno 3 ...Natale ha portato buone notizie all'Inter: il rientro di Denzel Dumfries è ormai vicino, punta il Genoa. L'esterno olandese sta recuperando dal risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra ...In casa Inter si pensa al mercato e al sostituto di Cuadrado, ma non solo: si stanno per definire i rinnovi di alcune importanti pedine L'Inter lavora al sostituto di Cuadrado, che rimarrà out per un ...