Due turiste adolescenti accoltellate | l’aggressore | “Voglio che muoiano tutti i bianchi”

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un momento di terrore ha avvolto la celebre Grand Central Station di New York, un luogo solitamente allegro e affollato durante le vacanze di Natale. Un uomo di 36 anni, armato di coltello, ha improvvisamente aggredito due giovanisudamericane. Le vittime, due ragazze di 16 e 14 anni, sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale. Secondo quanto riportato dal New York Post, fortunatamente, nessuna delle due è in pericolo di vita., identificato come Steven Hutcherson, avrebbe esclamato frasi di odio razziale prima di lanciarsi sull’inespettate vittime. Testimoni riferiscono che abbia urlato: «che», un grido che ha riecheggiato in modo inquietante all’interno della stazione. La polizia di New York è intervenuta ...

Lo riporta il New York Post precisando che nessuna delle due è in pericolo di vita. "Voglio che muoiano tutti i bianchi", avrebbe urlato Steven Hutcherson prima di avventarsi sulle adolescenti di 16 e 14 anni. WASHINGTON. Paura all'iconica Grand Central Station di New York, affollata in questi giorni per le vacanze di Natale, quando un 36enne armato di coltello ha colpito e ferito due ragazze sudamericane. Momenti di terrore alla Grand Central Station di New York, affollata in questi giorni per le vacanze di Natale. Un 36enne armato di coltello ha ferito due ragazze sudamericane in vacanza negli Usa.