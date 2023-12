Dopo due giorni di vacanza l’Atalanta torna ad allenarsi mercoledì

I due registi Greta Gerwig e Noah Baumbach si sono sposati in gran segreto al City Hall di New York dopo 12 anni di relazione. Greta Gerwig e Noah ... (movieplayer)

Dalmine . Non ce l’ha fatta Lorenzo Colombi, l’uomo di 87 anni investito da un’auto mercoledì mattina alla rotatoria tra via Fabio Filzi e viale ... (bergamonews)

Dopo il successo di Povere Creature! e il già annunciato Kind of Kindness, Yorgos Lanthimos tornerà a dirigere Emma Stone in un nuovo film . Il ... (movieplayer)

... presidente della Corte Suprema, cercò di correggere Donald Trump nel 2018la severa critica ... Gli altrisono in tribunali statali, uno a New York (inizio a marzo) e l'altro in Georgia (inizio ...26 dic 20:15 Media locali: "navi russe lasciano la Crimearaid Kiev"navi russe hanno lasciato il porto di Feodosia, nella Crimea occupata da Mosca, nelle ore successive all'attacco ...C’è stato infatti un intervento la notte fra lunedì e martedì degli operatori della Stazione di Bormio del Soccorso Alpino per salvare un gruppo di tre vacanzieri della Moldavia che stava camminando ...Le squadre italiane in difficoltà cercano nuovi play per superare il momento complicato. La Vuelle ha ingaggiato Cinciarini, Varese Mannion e la Dinamo Sassari Jefferson. La Vuelle valuta se cambiare ...