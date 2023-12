Donna di 58 anni accoltellata alla coscia in macchina all’autogrill da uomo incappucciato Si cerca l’ex marito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Nel primo pomeriggio del 26 dicembre, unaè stataa unada un, che si è introdotto nella sua auto mentre era in sosta in un’area di servizio sulla A1 nel tratto fiorentino. Ladi 58era in viaggio accompagnata dalle due figlie, rispettivamente di 29 e 31, che non hanno assistitoscena in quanto erano nell’autogrill dell’area di servizio. La vittima è stata accompagnata all’ospedale di Careggi in codice 2 e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia non ha escluso fin da subito che potesse trattarsi di un’aggressione avvenuta in ambito familiare e in serata è emerso che sono in corso le ricerche deldella signora. Non è ...