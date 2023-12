Djokovic chiude 2023 in vetta | Sinner si conferma quarto

Nessun cambiamento sostanziale nell'ultima classifica Atp dell'anno ROMA - L'ultima classifica Atp del 2023 non regala stravolgimenti, in attesa del ... (247.libero)

Djokovic sempre più nella storia : chiuderà l'anno da n.1 per l'ottava volta in carriera

Nessuno come il serbo. Dopo la vittoria su Rune il campione chiuderà per l'ottava volta l'annata in vetta alla classifica. In totale fanno 400 ... (ilgiornale)