Distrutta la Novocherkassk | dagli ucraini un colpo basso a Mosca

(Di martedì 26 dicembre 2023) Kiev afferma di aver distrutto la nave militare russache trasportava droni iraniani nel porto di Feodosia sul Mar Nero, in Crimea. Le autorità locali pro Cremlino confermano l'attacco aggiungendo che "gli abitanti di diverse case" sono stati fatti evacuare e che non ci sono notizie di morti o feriti. .ha dichiarato che le sue forze controllano ora completamente la città di Marinka, nel Donetsk. "È un successo", esulta il presidente Putin ma glismentiscono e dicono "La lotta per Marinka continua". Gli Stati Uniti intanto esprimono preoccupazione per le condizioni detentitve di Alexei Navalny, il dissidente anti Putin in carcere, trasferito nella remota prigione artica di Kharp, oltre il circolo polare.

