Distrutta grande nave da sbarco russa Il raid nel porto e poi l' esplosione | GUARDA

(Di martedì 26 dicembre 2023) L'Ucraina ha annunciato di aver distrutto lamilitareNovocherkassk che trasportava droni iraniani neldi Feodosia sul Mar Nero, in Crimea. Le autorità locali pro Cremlino confermano l'attacco aggiungendo che "gli abitanti di diverse case" sono stati fatti evacuare e che non ci sono notizie di morti o feriti. Mosca ha invece dichiarato che le sue forze controllano ora completamente la città di Marinka, nel Donetsk . "E' un successo", esulta il presidente Putin ma gli ucraini smentiscono e dicono "La lotta per Marinka continua". Gli Stati Uniti intanto esprimono preoccupazione per le condizioni detentitve di Alexei Navalny, il dissidente anti Putin in carcere, trasferito nella remota prigione artica di Kharp, oltre il circolo polare.