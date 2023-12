Diretta oroscopo 2024 Paolo Fox a ‘I Fatti Vostri’ | a che ora e dove seguire le anticipazioni live e in streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il nuovo anno sta per arrivare e in molti si chiedono cosa gli riserverà il futuro. C’è anche chi si affida alle stelle. E in tal senso, l’diFox a ‘Iè sempre molto atteso. Il 62enne astrologo romano ha rivelato quali saranno i segni più fortunati del prossimo anno.Fox 22 dicembre 2023: previsioni amore e lavoro segno per segnoFox IVostri – ilcorrieredellacitta.comLe parole diFox In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,Fox ha rivelato quali saranno i segni più e meno fortunati nel 2004: “Un anno con Giove in Toro e Saturno nei Pesci, ovvero con pianeti che transitano in segni conservatori e consolidano la tendenza ...