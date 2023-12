Di Gennaro | “Andato via Maldini è successo il patatrac Per me Pioli…”

... hai visto Elmas Mi pare che siaa comprare le sigarette. Cinque minuti. Dieci minuti. Un ... Elmas è il nuovo Zazà scomparso alla festa di San. C'era la banda di Pignataro che suonava il ......ancora al vaglio degli investigatori un camioncino alla cui guida si trovava un 61enne si è... I familiari della sventurata si sono rivolti al consulente Francesco Diper poter effettuare ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla situazione dei rossoneri. Qualcosa non va: "E' andato via Maldini ed è successo un patatrac, c'è poco da dire. Il ds è ...Antonio Di Gennaro ha rilasciato un’intervista, parlando così della situazione attuale in casa Milan. Le dichiarazioni Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così del momento del Mil ...