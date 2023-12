Di Chiara Ferragni nemmeno l' ombra Cosa pubblica Fedez | tutto molto strano

...penale mi fa la morale Ma non sono quelli che in pubblica udienza presero l'impegno di donare in beneficenza i miei 5000 euro di risarcimento del danno per averli offesi Un po' come...Balocco gate, Alessandro Gassman non usa mezze parole sul casoContinua a tenere banco la vicenda della finta beneficenza di, il cosiddetto Balocco gate fa discutere parecchio anche nel mondo dello spettacolo . Sulla delicata questione interviene anche Alessandro Gassman e nel ricordo dell'amato papà ...Caso Chiara Ferragni, interviene Alessandro Gassmann: «La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne ...Alessandro Gassmann è intervenuto sul dibattito in merito al caso dei soldi in beneficenza mai versati per i pandori firmati Chiara Ferragni. "La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, ...