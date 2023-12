Destinatario di mandato di arresto europeo | fermato dalla polizia

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte tra domenica e lunedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una struttura ricettiva di via Mancini, a Napoli. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che era sopraggiunto un uomo, un 47enne polacco,didi, emesso dalle autorità polacche per reati contro il patrimonio. Gli agenti, hanno proceduto all’provvisorio ai fini di consegna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Quel biglietto, infilato un giorno dal padre di colei che mi avevala mail, aveva dormito ... Aveva un ottimo amico: il libro amato dale con lui pure i molti altri che gli vivevano ..."The Donald" è ildi un osceno totale di 91 imputazioni che svariano dal diritto ... come se un Presidente tale non fosse fino alla scadenza del suo, ossia fino all' l'...Nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una ...I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che presso la struttura ricettiva era sopraggiunto un uomo, un 47enne polacco, destinatario di mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità ...