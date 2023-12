“Depardieu vittima di linciaggio” | 60 artisti francesi in difesa dell’attore

(Di martedì 26 dicembre 2023) L'appello pubblicato su Le Figaro: tra i firmatari Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Roberto Alagna e Carla Bruni Dal regista Bertrand Blier alle attrici Carole Bouquet e Charlotte Rampling, fino ad arrivare a cantanti come Roberto Alagna e Carla Bruni. Sono circa 60 gliche, attraverso un appello lanciato sulle pagine di Le Figaro,

"Quando si attacca Gérardin questo modo, è l'arte che si attacca", scrivono ancora gli artisti, che aggiungono: "Attraverso il suo genio di attore, Gérardcontribuisce all'...'Gérarddi linciaggio': la lettera aperta di 60 artisti per difendere l'attore dall'accusa di stupro Quasi 60 attori francesi e altre personalità di spicco hanno denunciato il 'linciaggio' ...L'appello pubblicato su Le Figaro: tra i firmatari Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Roberto Alagna e Carla Bruni ...Attori, registi e cantanti si muovono in sua difesa: ‘Quando lo attacchiamo, è come attaccare l'arte’, recita il messaggio ...