De Ketelaere-Lookman | il duo che ha riportato la qualità all’Atalanta I numeri

Festeggiamenti con qualche nube. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, al centro delle cronache nell'ultima settimana per alcune dichiarazioni... (calciomercato)

Lookman , De Ketelaere , Scamacca . Gian Piero Gasperini opta per il tridente, scegliendo il nigeriano dal primo minuto al posto di Pasalic, che ... (bergamonews)

Luci al Gewiss Stadium di Bergamo, alle 18 Atalanta e Milan si sfidano in un match valido per la 15ª giornata di Serie A. Da una parte... (calciomercato)

s.v.),A. 6 (dal 27 st Scamacca G. 5.5), DeC. 6 (dal 22 st Muriel L. 5 - 5). A disposizione: Musso J., Rossi F., Adopo M., Bakker M., Bonfanti G., Holm E., Zortea N. Allenatore: ...La formazione di Gasperini recrimina per le occasioni avute da Dee Muriel e si allontana dalla zona Champions. Serie A: Ngonge e Djuric rilanciano il Verona , Cagliari battuto 2 - ...La squadra di Gasperini non cessa di tentare e ci prova anche da fuori con De Ketelaere e ancora Lookman, ma in un caso manca la precisione e nell’altro la potenza. Il Bologna si affida a Zirkzee e da ...Ederson, feeling con Lookman, gli manca solo il gol. Koopmeiners fa il lavoro sporco, tiro sfortunato. Compitino di Zappacosta ...