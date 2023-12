David Beckham | auguri di Natale | «Grato per tutto» Ma il dettaglio non sfugge | maretta tra Victoria e la nuora Nicola Peltz?

Il canale Telegram del progetto ha pubblicato una selezione di post su Instagram presumibilmente creati da star come Ozzy Osbourne , Jared Leto , Miley Cyrus , Mike Tyson e. 'Ciò che ...Vacanza a New York perNé mare né montagna,ha scelto New York per le sue vacanze natalizie. E non è una città a caso: nel periodo natalizio, infatti, New York emana un'...Natale è una delle feste preferite dalle persone perché riunisce le famiglie che si ritrovano a festeggiare attorno a tavole imbandite con decorazioni e pietanze gustose e, ...Come il titolo di un cinepanettone ma è la realtà della famiglia Beckham. David è il proprietario dell'Inter Miami e con Victoria Adams vive in Florida dove può seguire da vicino la sua squadra ...