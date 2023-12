“Dare la vita” | il libro postumo di Michela Murgia esce il 9 gennaio

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il pamphlet “la”,dia cura di Alessandro Giammei, sarà in edicola il 9. L’opera è stata consegnata poco prima della sua morte, avvenuta il 10 agosto 2023. Si tratta di «untoccante, sulla famiglia. Doveva essere solo sulla Gestazione per Altri ed è diventato unpiù profondo sul senso della genitorialità e parentela», aveva raccontato all’Ansa il curatore Giammei, membro anche della famiglia allargata di. Leggi anche: Fabio Volo e lada incompreso, gli scontri cone Fedez: «Lei non capì il mio. Lui mi ha chiesto scusa» Il...

di Matteo Renzi . Buongiorno a tutti. Spero di trovarvi in gran forma e che l’attesa prenatalizia di questi giorni non... (freeskipper)

Che siano un passa tempo dei pomeriggi dicembrini oppure delle vacanze , i lavoretti per Natale sono sempre un modo divertente e creativo per far ... (iodonna)

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi , ci dice cosa possiamo fare per vedere la nostra vita con sguardo rinnovato. E mette in evidenza ciò ... (lalucedimaria)

Con questo modo i nervi sani arriveranno aun impulso elettrico alla parte lesionata dandole nuova. Nessuna complicazione post - intervento, durante il quale è stato utilizzato un ...E' tra le uscite più attese del 2024: il 9 gennaio arriva in libreria il libro inedito di Michela Murgia. Titolola, editore Rizzoli , curatore Alessandro Giammei , membro della famiglia queer della scrittrice, scelto come curatore della sua opera. Sapevamo che Michela Murgia aveva continuato a ...Consegnato poco prima di morire, lo scorso 10 agosto, è una riflessione "sulla famiglia, sulla genitorialità e sulla parentela, non solo sulla Gpa", spiega Alessandro Giammei, curatore dell'opera dell ...Un libro postumo. Ha scritto fino all'ultimo giorno della sua vita Michela Murgia e ora quei suoi pensieri sono stati raccolti in un pamphlet “Dare la vita”, a cura di ...