Dalle mountain bike alle moto La scoperta dell' Africa di Marco Aurelio Fontana

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’accordo con sua moglie risale a dodici anni fa. "Le avevo detto: tesoro, corro in bici fino ai quaranta. Poi però faccio la Dakar". A quel tempoera ancora ilr a tutta forza che stregava l’Italiaa mtb e che conquistava una medaglia olimpica (terzo a Londra 2012 nel cross country) con l’epica e il talento. Era già lo stessoche già covava dentro il sogno delre, del rally,’incredibile. E così è andata a finire che tra pochi giorniparte: direzione Dakar, per l’Eco Race. È la gara che attraversa Marocco, Mauritania e Senegal, la madre di tutte le competizioni con la sabbia e il vento del deserto. Non sarà un’avventura. Né una follia. "Non sono ...