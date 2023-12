Dalbert | altra figura pessima in Brasile! Finisce l’ennesima storia

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 dicembre 2023) Henrique, ex giocatore dell'Inter, ha concluso anche la sua esperienza in Brasile. Dopo i nerazzurri continua il calo in carriera. MALE – Altro addio in carriera per HenriqueinIl calciatore ha concluso la sua esperienza con l'Inter in estate, precisamente dal primo luglio del 2023. Arrivato a Milano nel 2017-2018 il terzino ha passato il suo periodo nerazzurro tra prestiti e cessioni a titolo temporaneo. Fiorentina, Nizza, Cagliari e altre ancora. Nella scorsa sessione di mercatoha lasciato definitivamente il club meneghino, abbracciando il progetto Club Sport Internacional. In patria però dopo pochissimi mesi l'esterno ha rescisso il contratto di comune accordo col club.