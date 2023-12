Dal fisco rimborsi per 22 | 4 milioni a famiglie e imprese | 2023 anno record

(Di martedì 26 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Supera i 22,4 miliardi di euro la somma complessivamente rimborsata quest’dal. Ilsi chiude dunque con il miglior risultato di sempre: 2,5 miliardi in più erogati rispetto al 2022, quando furono rimborsati 19,9 miliardi (+12%) e unanche per il numero dei pagamenti, che superano l’asticella dei 3,4(55mila più dello scorso) mai raggiunta finora. Dei 22,4 miliardi difiscali complessivamente pagati nel(dati al 21.12.23), più di 4 miliardi riguardanodi imposte dirette: 2,7 miliardi di Irpef ritornati nella disponibilità dellee oltre 1,3 miliardi di Ires restituiti alle ...

