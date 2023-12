Dakar | torna dopo incidente grave | ' non ricordo di averla corsa'

Poi, con il tempo, tutto si risolse per il meglio, ma Feliu non ricordava, e non ricorda, più di aver corso lae ora vuole riprovarci: "Sarà come la prima volta", ha spiegato. "Torno perché non ...Correrà nuovamente la, quasi per la prima volta, visto che il suo esordio non lo ricorda. Isaac Feliu ha già corso lanel 2022 ma un grave incidente gli è quasi costato la vita. Il pilota è stato protagonista di una bruttissima caduta nel deserto che gli è costata la rottura di alcune vertebre ma soprattutto ...Lo spagnolo Feliu cadde nell'edizione 2022 e rimase in coma due settimane. "Ci sono i video di me in gara ma per me è come non se sia mai successo" ...Il 5 gennaio parte in Arabia Saudita la Dakar 2024 e al via ci sarà anche, nella categoria delle moto, chi l'ha già corsa ma non ricorda di averlo fatto. (ANSA) ...