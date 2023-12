Dakar 2024 | Feliu torna dopo il grave incidente del 2022 | “Non ricordo di averla corsa | sarà come la prima volta”

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il 5 gennaio si aprirà lain Arabia Saudita. Al via dellaciil veterano motociclista Isaac, che qui nelfu vittima di un, investito dalla sua motouna brutta caduta durante la nona tappa, per cui rimase per due settimane in coma farmacologico. Peruna, dal momento che non si ricorda nulla della. “la. Torno a correre perché nondi aver corso la. Ho visto dei video ma non mi ...

