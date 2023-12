Da Vasco Rossi a Ed Sheeran | i concerti più attesi dell’anno che verrà

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 26 dicembre 2023) Life&People.it Da quando è terminato il durissimo periodo legato all’emergenza sanitaria il settore della musica live ha subito una grande impennata. Probabilmente, la chiusura forzata imposta dalle restrizioni sociali ha in qualche modo fatto esplodere il settore della music industry, mettendo così gli eventi dal vivo al centro del business. Dopo dodici mesi di sold out e di performance strabilianti, quali saranno ipiùper il 2024, anno in cui potrebbero registrarsi numerosi record di presenze. I cavalli di battaglia italiani:e Laura Pausini Nel 2024 tornerà in scena il Blasco. Dopo la trionfale tournéesarà impegnato in altrisolo in due città: Milano e Bari. Il rocker di Zocca farà capolino rispettivamente ...