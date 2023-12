Da Natale a Santo Stefano su Rai2 | ospiti e scaletta

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 26 dicembre 2023) Daè lo spettacolo televisivo in programma stasera 26 dicembre 2023 su Rai 2 . Lo show è condotto daDe Martino e vede la partecipazione di numerosi, tra cui Nina Zilli, Iginio Massari e Fabrizio Bosso. Lo spettacolo è stato diviso in due parti più le conclusioni. Nella prima parte, De Martino presenta i suoiconducendo interviste e sketch. Nella seconda parte, glisi esibiranno in un mini concerto. Molto interessante anche l’intervista al più iconico dei Maestri pasticceri italiani: Iginio Massari. Tra le esibizioni più apprezzate, quelle di Nina Zilli, che ha cantato i suoi successi, e di Fabrizio Bosso, che ha eseguito un medley di brani natalizi. Qui ladettagliata.