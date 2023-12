Da Dragusin a Sutalo fino a Hien | il colpo difensivo perfetto per l’Atalanta secondo i tifosi

Commenta per primo L'Atalanta, alla spasmodica ricerca del sesto difensore vista l'emergenza nel reparto, non piace soloma anche Josip, 23 anni, croato, centrale difensivo dell'Ajax. I Percassi e i Pagliuca avrebbero pronti 20 milioni di euro, ma l'Ajax punta a chiederne 30 , visto anche l'interesse di ...Respinta la proposta per, ma non solo. Nella lista dei bergamaschi c'è anche Josip, centrale difensivo classe 2000 che l'Ajax ha acquistato in estate dalla Dinamo Zagabria per ...Il calciomercato dell’Atalanta secondo i tifosi nerazzurri: chi prendere a gennaio Ecco le scelte per rinforzare il reparto difensivo La sessione di calciomercato invernale è sempre più vicina, e al ...Non dovesse arrivare a Dragusin, l'Atalanta andrebbe a valutare altri nomi per la propria difesa a gennaio. Come riporta TMW, uno è quello di Matte Smets, classe 2004 del Saint-Truiden.