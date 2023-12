Da autotrapianto occhi a mano bionica | gli interventi eccezionali del 2023

(Di martedì 26 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un intervento salva-con l’ausilio di un microscopio robotico ha ridato speranza a un giovane motociclista; l’asportazione di un tumore ovarico di dimensioni record di 19 kg ha evitato il peggio a una donna di 54 anni; undi cornea, allargato a sclera e congiuntiva, ha permesso di ricostruire uno vedente da duenon vedenti. Sono solo alcuni deglichirurgicieseguiti in Italia – da Nord a Sud – nel corso del, su un totale di 4.200.000 operazioni a fronte delle 4.500.000 del 2019. “Tutti resi possibili grazie alle équipe formate da chirurghi di ogni specialità, anestesisti, rianimatori, tecnici, radiologi, infermieri – spiega all’Adnkronos Salute Marco Scatizzi, presidente Associazione italiana ...

Sempre a marzo e sempre nella città della Mole un anziano di 83 anni è tornato a vedere dopo sei anni di buio, grazie al primodial mondo eseguito alle Molinette. "Quando mi ...Si è trattata di un'operazione di oltre 4 ore senza precedenti al mondo: l'di cornea ... "Gliciechi con aspetti funzionali non vanno enucleati cioè sacrificati perché possono essere ...