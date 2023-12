Cucù al posto di Gesù nella recita di Natale | l’attacco del sindaco | “Le maestre che hanno tolto il Bambino Gesù non meriterebbero di ricoprire un ruolo nella nostra scuola”

(Di martedì 26 dicembre 2023) La decisione di una, in provincia di Padova, di escludere il termine "" dalladiha scatenato un'accesa polemica. La mossa, volta a non offendere i bambini di altre confessioni, è stata etichettata come "gravissima e inaccettabile" da Alberto Villanova, capogruppo di Lega-Liga Veneta nel Consiglio regionale. L'articolo .

Non hanno, non perche non c'e, ma perche non vediamo con amore l'altro. Quando le porte restano chiuse vuol dire che non c'e amore, non che non c'e! Gesu resta fuori e fuori dobbiamo ......Saturnali a chi rifornisce di armi la martoriata Ucraina affinché sparga il suo sangue aldi ...per maestrine di Agna (PD) che nei canti per i bambini hanno sostituito la parola Gesù con. ...