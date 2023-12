Cristiano Ronaldo come Kane e Mbappé | il dato

Cristiano Ronaldo si è seduto accanto a Conor McGregor al ‘Day of Reckoning ’, evento di Boxe natalizio che avrà luogo in Arabia Saudita . Ad ... (sportface)

Nonostante l'approdo in Saudi Pro League,non ha perso il vizio del gol. L'attaccante dell' Al Nassr , infatti, è il capocannoniere del campionato saudita con 18 reti realizzate in 17 partite. Proprio il calcio di rigore ...Commenta per primobatte Karim Benzema alla prima da avversari in Arabia Saudita . L' Al - Nassr vince 5 - 2 sul campo dell' Al - Ittihad , mantenendo così il passo dell'Al - Hilal capolista e con 7 ...Il primo gol di CR7 arriva al 19' minuto, è la rete del pareggio per 1-1 dopo il vantaggio di Hamdallah al 14': Ronaldo tira centrale e spiazza il portiere avversario. Il secondo gol è un altro rigore ...Cristiano Ronaldo si è trasferito in Arabia Saudita a gennaio, dopo il turbolento divorzio dal Manchester United, mentre Karim Benzema l'ha raggiunto la scorsa estate. Nell'ultima sessione di mercato ...