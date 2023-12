(Di martedì 26 dicembre 2023) Kiev ha rivendicato l’attacco ine il comandante'aeronautica militare ucraina, Mykola Oleshchuk, ha dichiarato su Telegram, senza fornire prove, che l'attacco ha distrutto un'imntea marina, lada sbarco Novocherkassk, sospettata di trasreiraniani utilizzati da Mosca nel conflitto con Kiev. "E la flotta in Russia diventa sempre più piccola! Grazie ai piloti'aeronautica militare e a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione", ha detto Oleshchuk. Nell’aprile 2022 le forze ucraine avevano affondato l’incrociatore Moskva, l’ammiragliaa flotta del Mar Nero.

