(Di martedì 26 dicembre 2023) Nella notte, un violento attacco missilistico ucraino ha colpito l'area portuale di Feodosia, sulla costa del Mar Nero in. Lo ha reso noto alle prime ore di oggi il comandante dell'aeronautica ucraina, Mykola Oleshchuk, confermando quanto già dichiarato dal governatore filorusso di Feodosia, Sergei Aksenov, che aveva avvertito di un attacco da parte delle forze di Kiev in seguito al quale era divampato un incendio nell'area portuale. Secondo gli ucraini, nell'attacco sarebbe stata messa fuori combattimento ladaNovocherkassk, segnando un punto importante a favore delle forze di Kiev. In un post su Telegram, Oleshchuk ha scritto che in seguito all'attacco, che sarebbe stato condotto da missili aria-terra, "la flotta in Russia sta diventando sempre più piccola! Grazie ai piloti dell'Aeronautica ...