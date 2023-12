Cremona | maltratta da anni la figlia e la compagna | disposto il divieto di avvicinamento per un 51enne

Per queste ragioni un 51enne pregiudicato di Vailate, in provincia diè stato sottoposto alla misura cautelare di allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento. - - > I ...I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale diper tutelare la compagna e la figlia, a seguito di ripetuti e continui maltrattamenti messi in atto nei confronti delle due donne. L'ultimo, ...La mattina della Vigilia di Natale i carabinieri di Vailate, in provincia di Cremona, hanno sottoposto un 51enne pregiudicato alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divie ...Cremonese in campo oggi, sabato 23 dicembre, alle 14.00 allo Zini contro il Modena ottavo in classifica. Gli emiliani arrivano alla sfida di Cremona dal pareggio 1-1 ottenuto tra le mura amiche contro ...