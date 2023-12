Covid | aumentano i contagi | i sintomi e quanto durano le nuove varianti

(Di martedì 26 dicembre 2023) L'aumento della socialità nel periodo natalizio coincide anche quest'anno con l'incremento dei casi di. Sparito il terrore vissuto a partire dal 2020, ma non il virus con tutte le sue, è possibile confermare un generale sviluppo dei casi di cui non è facile, però, stabilire la portata , complice mancanza di obbligo di comunicazione e isolamento. Difficile dire se si tratti di prudenza...

i casi di influenza in Italia. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità,... E poi c'è il: nell'ultima settimana si sono registrate oltre 60mila infezioni, con un ..." Le navi non passano più nel Mar Rosso, quindii costi perché devono fare il giro dell'...un Vecchio continente che sta ancora facendo i conti con la fragilità della ripresa post -e l'...“Probabilmente ci troviamo nella fase più acuta delle infezioni respiratorie, un mix tra la classica influenza, nelle sue varie forme, e le varianti nuove del Covid. Dobbiamo scavallare le festività, ...A preoccupare è la nuova variante JN.1, una delle più diffuse negli ultimi tempi, anche perchè le persone infette possono non manifestare immediatamente i sintomi e quindi non rendersi conto di essere ...