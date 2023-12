Così la tecnologia aiuta a reclutare agenti La lezione di Gorelick ex Cia

Leggi su formiche

(Di martedì 26 dicembre 2023) “L’intelligence nel mondo: uno sguardo americano” è il tema dellatenuta da Robert, capo centro della Central Intelligence Agency in Italia dal 2003 al 2008, al master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri. L’ex funzionario ha messo in luce un significativo cambiamento avvenuto nell’intelligence negli ultimi anni, con particolare enfasi sul ruolo pionieristico degli italiani nel riconoscere queste trasformazioni. Nel 2005, gli Stati Uniti rispondono agli eventi dell’11 settembre con la creazione della Direzione dell’intelligence nazionale, centralizzando le operazioni di intelligence. Inizialmente, il presidente emerito della Repubblica italiana Francesco Cossiga espresse critiche nei confronti di questa scelta, che due anni dopo venne invece replicata anche in Italia con l’istituzione del ...