Cosenza-Como | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 dicembre 2023) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio San Vito, ilospita ilnella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato diB. Una sfida che sulla carta vede favorita la squadra lombarda, che si è ritrovata in lotta per le posizioni più alte della classifica. I lupi invece stanno conducendo un campionato tranquillo, dopo lo stress accumulato nelle scorse annate che li ha visti lottare per la salvezza fino agli ultimi istanti delle stagioni. Ecco dunque quali sono le ultime novità sullee dove vedere intelevisiva il matchB: le ultime Crediti foto:Calcio 1907 FacebookTra le due ...