Cosenza-Como oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di martedì 26 dicembre 2023) La partita Cosenza-Lecco, match del San Vito Marulla valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B. I padroni di casa sperano di chiudere il girone di andata nel miglior modo possibile per tenersi distanti dalla zona retrocessione. La formazione lariana, dal suo canto, ha intenzione di portare a casa i tre punti da un campo ostico per restare in ottica promozione. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SERIE B, LE PARTITE DELL'ULTIMA GIORNATA DI ANDATA Reggiana - Catanzaro Ascoli - Cittadella FeralpiSalò - Venezia Lecco - Sud Tirol Spezia - Modena Ternana - Pisa Brescia - Parma Palermo - Cremonese Sampdoria - Bari "Santo Stefano in Calabria: a Cosenza in campo alle 15", titola laprovinciadicomo.it. Gli ultimi risultati positivi della squadra. Per Caserta i soliti dubbi sulle corsie esterne con quattro calciatori in lizza per due maglie, scelte obbligate a centrocampo viste le squalifiche di Florenzi e Praszelik, torna Calò dal primo minuto