Cosa succede la prima notte di nozze? Semplice | si dorme

Leggi su dilei

(Di martedì 26 dicembre 2023) I film, i libri, ma anche i racconti (sussurrati) tramandati in famiglia ci hanno fatto credere che ladifosse speciale per i neosposi. Fatta di intimità, momenti di passione dedicati alla coppia, o di esplorazione dei piaceri. Ebbene, è tutto falso. Durante ladi, molto spesso, si. A rivelarlo un sondaggio, ma del resto non si fa fatica a crederlo: mesi e mesi di preparazione del fatidico giorno sono sfiancanti. Se poi a questo si aggiunge che anche la giornata delle celebrazioni è spesso serrata e composta da rito, foto, video, momento di festa con parenti e amici, si comprende come – alla fine – il desiderio non sia quello di un tête-à-tête, ma quello di stendersi sul letto e dormire. La...