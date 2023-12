Cortona in un bestseller | la città nell’ultimo libro di John Grisham «Lo scambio»

Leggi su lortica

(Di martedì 26 dicembre 2023)è una delleraccontate ne «Lo» l’ultimodi. L’autore americano ha venduto più di 300 milioni di libri nella sua carriera e a ottobre è uscito il volume-sequel di uno dei suoi più grandi successi, «Il socio». In «Lo» (Mondadori, 2023) i due protagonisti Mitch e Abby McDeere in viaggio da Manhattan a Roma, scoprono il borgo etrusco. Qui avrebbero dovuto soggiornare per poco tempo, ma poi, attratti dalla bellezza di, ci restano a vivere un anno. «Abbiamo lasciato le isole e girato l’Europa per qualche mese, zaino in spalla e in treno. Un giorno ci siamo trovati nella suggestiva cittadina di, in Toscana. Non molto distante da Perugia Il primo mese ci siamo divertiti così ...