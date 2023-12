Cori Rientrato l’allarme arsenico | l’annuncio di Acqualatina dopo le analisi di riscontro

da un lungo periodo di musica in giro per il mondo, Max Gazzè torna sulla scena ... si aggiungono due nuove importanti figure: Greta Zuccoli aie Nicola Molino al vibrafono, entrambi ...... il Bari èin campo per il secondo molto più propositivo e dopo un gol giustamente ... Bari - Südtirol: la cronaca Match che inizia tra idella Nord che esorta a tirare fuori gli ...C'è voluto un intervento urgente, da parte dei tecnici di Acqualatina, per far tornare l'acqua potabile a Cori dopo che i valori dell'arsenico avevano ...Dopo l’intervento dei tecnici di Acqualatina, i valori di arsenico nell’acqua di Cori sono tornati nella norma e l’acqua torna a essere potabile. Nei giorni scorsi, i ...