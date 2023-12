Coppa del Mondo Under 20 a Udine | primo evento sostenibile nel mondo della scherma

In totale, quest'anno sono state incoronate 20 squadre nelle competizioni UEFA maggiori, giovanili e di futsal, mentre la Spagna ha anche vinto laMondo FIFA femminile in Australia. È stato ...E sullo sfondo, nello scenario più cupo, forse perfino allaMondo2026. A tenere d'occhio la questione, oltre a milioni di tifosi brasiliani (e non) c'è pure Carlo Ancelotti , che ...L’anno che sta per chiudersi ha ufficialmente consacrato Lautaro Martinez come uno degli attaccanti più in forma d’Europa. Il centravanti argentino è diventato il nuovo leader dell’Inter e ora vuole e ...Mathieu van der Poel ha dominato la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena sul circuito di Gavere. Il fuoriclasse olandese ha giganteggiato in terra belga, conquistando il quarto su ...