Coppa d’Africa 2024 | calendario | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ildella, l’edizione del 2023 slittata ancora una volta in inverno, con il, le, glie le informazioni sullatv del torneo CAF per nazionali africane. Il titolo continentale viene nuovamente messo in palio in Costa d’Avorio, dove dal 13 gennaio all’11 febbraio le magnifiche 24 si daranno battaglia per alzare al cielo l’ambito trofeo. Ecco allora di seguito lazione completa condi fase a gironi ed eliminazione, ricordando come latelevisiva e streaming della manifestazione sarà disponibile in chiaro sui canali di Sportitalia. FASE A GIRONI Prima giornata Sabato 13 ...