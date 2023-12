Cooperazione EV Cina-UE cresce nonostante l’indagine antisovvenzioni

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Pechino, 26 dic – (Xinhua) – Al SAIC-Volkswagen ID. Store X, situato nel Beijing SOLANA Lifestyle Shopping Park, i responsabili delle vendite sono occupati a presentare ai clienti vari modelli di veicoli elettrici (EV), come i modelli ID.6X, ID.4X e ID.3. SAIC-Volkswagen non e’ l’unico marchio di EV preferito dai consumatori cinesi. Nelle strade del Paese, e’ possibile osservare la presenza di marchi nazionali come BYD e XPENG, cosi’ come numerosi EV occidentali, tra cui Volkswagen, Audi e Tesla, che esercitano tutti un certo fascino sui consumatori cinesi. Secondo l’Associazione europea dei costruttori di automobili, lae’ il terzo mercato piu’ grande per le esportazioni di EV dell’Unione Europea (UE) dopo il Regno Unito e gli Stati Uniti. Gli acquisti di EV europei stanno aumentando in. Tuttavia, questo fatto, ...