Controffensiva ucraina | cosa ha funzionato poco e cosa no | riconquiste e flop | da Mariupol alla Crimea

Agli ucraini non è bastato difendersi per oltre un anno e mezzo con coraggio e abnegazione, resistendo agli invasori russi e smentendo giorno per ... (linkiesta)

Controffensiva Ucraina - il flop di Kiev e i raid missilistici di notte : come sta andando la guerra (e le colpe degli Stati Uniti)

Per Kiev il conflitto in Ucraina non sta andando come sperato. In un'analisi della Cnn viene spiegato che sul punto le notizie che vengono fatte ... (ilmessaggero)