Continuate a pregare per me | ce n' è bisogno | da Papa Francesco una frase sibillina

(Di martedì 26 dicembre 2023) "Grazie per le vostre preghiere, continuata eper il, ce n'è". Cosìal termine dell'Angelus rivolgendosi ai fedeli in Piazza San Pietro ringraziando "quanti mi hanno indirizzato messaggi augurali da Roma e da tante parti nel mondo".

Nella festa di Santo Stefano, primo martire della Chiesa - la cui testimonianza tra l'...In Medioriente e Ucraina parlano ancora le bombe. Appello del Papa a fermare le ostilità per evitare ulteriore morte e distruzione ...Del Natale resti lo stupore di fronte a tanto mistero d'amore.