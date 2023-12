Consulente Fragranze

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 26 dicembre 2023) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 29/11/2023 SETTORE: Fashion Promotion LuxurySEDE DI LAVORO: Perugia Adecco ricerca figure di Brand Ambassador – Canale profumeria per i brand della divisione Lusso di L’Orèal MANSIONE: La risorsa selezionata lavorerà all’interno del reparto profumeria del punto vendita assegnato e si occuperà di consigliare la clientela sulledei brand come Giorgio Armani, Lancome, Prada e YSL. DRESS CODE: Total Black formale La risorsa verrà formata e inserita in un progetto strategico e formativo con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la vendita dei brand coinvolti. REQUISITI NECESSARI:• Precedenti esperienze nel settore;• Buono standing;• Affidabilità, entusiasmo ed empatia;• Spiccate capacità comunicative. L’attività si svolgerà nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. E’ richiesta disponibilità a lavorare ...